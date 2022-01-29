За массовое ДТП с погибшим на «Коле» задержали водителя грузовика

За массовое ДТП с погибшим на &#171;Коле&#187; задержали водителя грузовика
Против водителя грузовика возбудили уголовное дело. Фото: pixabay

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Р-21 «Кола» с участием шести машин.

В региональном ГУ МВД сообщили, что массовая авария произошла накануне в 10:40 на 105-м километре трассы «Кола». По данным правоохранителей, 51-летний водитель грузовика «Ман» не справился с управлением и врезался в иномарку «Мицубиси Аутлендер», ехавшую впереди. Кроссовер от удара вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Даф XF». После этого «Ман» столкнулся с автомобилем «Ауди А6», двигавшимся впереди, который уже отлетел в другой большегруз «Ман». А последний врезался в попутную иномарку «Киа Сорренто».

В аварии погибла 24-летняя пассажирка «Мицубиси». Пострадала также 43-летняя женщина, которая была за рулем «Мицубиси», и ее второй пассажир. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Отвечать за ДТП с летальным исходом будет 51-летний водитель грузовика «Ман». Он задержан, возбуждено уголовное дело. Установлено, что в 2021 году он пять раз привлекался к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что массовым ДТП на трассе «Кола», в котором погибла женщина, заинтересовалась прокуратура.

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