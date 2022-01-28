Массовым ДТП на трассе «Кола», в котором погибла женщина, заинтересовалась прокуратура

В Ленинградской области организована прокурорская проверка по факту автомобильной аварии с летальным исходом.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что проверку по факту ДТП организовала Волховская городская прокуратура. Будут выяснены обстоятельства аварии с участием двух грузовиков и двух легковушек на 105 километре трассы Р-21 «Кола».

В результате ДТП погиб один человек — женщина, находившаяся в одном из легковых автомобилей. Два ее попутчика получили травмы.

Правоохранителям предстоит дать оценку причинам и условиям произошедшего, а также работе дорожных служб, которые обслуживают данную трассу.

Ход процессуальной проверки, проводимой ОМВД по Волховскому району, поставлен на контроль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что от «Жигулей» осталась только половина после ДТП с фурой на Киевском шоссе.