На улице Кораблестроителей почти час тушили квартирный пожар в субботу вечером

На улице Кораблестроителей почти час тушили квартирный пожар в субботу вечером
На улице Кораблестроителей почти час тушили квартирный пожар в субботу вечером. Фото: "Яндекс.Карты"

В Василеостровском районе загорелась жилая квартира в субботу вечером, 29 января. Спасатели тушили ее почти час.

Сегодня около 20:56 в экстренные службы поступило сообщение, что на улице Кораблестроителей, в доме 19, корпус 1 загорелась жилая квартира. На место сразу же был отправлен отряд спасателей в составе 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

По прибытию на место удалось установить, что горит трехкомнатная отдельная квартира. Очаг возгорания обнаружен в коридоре. Огонь успел охватить 4 квадратных метра.

Пожар удалось потушить в 21:50. На настоящий момент сведения о пострадавших в инциденте не поступали.

Все детали и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спасатели пытались спасти объятый пламенем автомобиль, который был заперт в воспламенившемся гараже. Все произошло в субботу вечером во Фрунзенском районе.

Василеостровский район ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар улица кораблестроителей


 

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