Британские исследователи назвали условие для окончания пандемии COVID-19

Исследователи из Британии предостерегли премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что отмена всех ограничительных мер в стране, связанных с коронавирусом, была неразумной. По мнению экспертов, остановить пандемию поможет только вакцинация.

Более 300 ученых написали в Лондон коллективное письмо. В нем специалисты высказали опасения по поводу быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

Эксперты утверждают, что вакцинация — это самый эффективный и единственный метод остановить мутацию SARS-CoV-2. При этом Великобритания дает бустерные дозы почти 1 миллиону человек каждый день, и одновременно с этим более 3 миллиардов человек во всем мире еще не получили свою первую дозу, отмечает «МК».

Британские ученые просят премьер-министра дать возможность жителям стран получать препараты, ПЦР-тесты и вакцины против коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при «омикроне» прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов может привести к опасным последствиям для организма.