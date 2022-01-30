«Без локдауна, но в боевой готовности»:какие меры против «омикрона» действуют в регионах России

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Какие меры против"омикрона" действуют в регионах России. Фото: pexels.com

Заболеваемость коронавирусом в последнее время выросла до 100 тысяч человек за сутки, при этом специалисты отмечают, что новая волна, которую вызвал «омикрон», несколько отличается от предыдущей. Заболевание протекает легче, но скорость распространения штамма среди людей выше. Российские регионы снова вводят дополнительные ограничения, но не торопятся с локдаунами.

Например в Москве вводит полный карантин пока не планируют, потому что действующих мер при омикрон-штамме достаточно. Об этом «РБК» сообщили два источника, близких к столичным властям. При этом в городе управление Роспотребнадзора усилило контроль за уже действующими мерами в общественных местах.

Особенное внимание в новую волну уделили детям, так как среди этой возрастной группы заражения встречаются чаще, чем в других. Введено множество ограничений в некоторых городах страны именно для несовершеннолетних.

Так в некоторых регионах отправили учащихся на удаленное обучение или посадили школьников на карантин. Например, удаленно учиться будут в Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе, Орловской области, ЯНАО, Хакасии, Якутии и Псковской области.

Ограничения для детей коснулись и посещение общественных мест. Без сопровождения взрослых им нельзя ходит в торговые центры Тульской, Калужской и Оренбургской областей. В Санкт-Петербурге к этому добавилось ограничение на посещение зоопарков, музеев, кино, театров, бассейнов и прочих общественных мест.

Также в регионах в связи с наплывом пациентов с коронавирусом приостановили плановую медицинскую помощь. Подобная мера принята в Орловской области, Кирове, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Калининграде, Пермском крае, Вологодской, Архангельской и Ростовской областях, Карелии и Марий Эл. В Москве приостановлена плановая госпитализации детей, исключая неотложные случаи и критические состояния.

Следующая и одна из самых популярных ограничительных мер — перевод или рекомендация удаленной работы. В Нижегородской и Костромской областях, в Тульской области и Кузбассе продлили требование держать 30% сотрудников на удаленке. В Орловской и Липецкой областях, а также в Башкирии тоже было принято решение о переводе сотрудников на удаленную работу, но оно коснулось только госслужащих и сотрудников органов власти разных уровней.

Ограничения легли на проведение массовых мероприятий в некоторых областях, таких как Бурятия, Тульская область, Костромская область, Крым, Пермский край, Ростовская область, ЯНАО, Калужская область, Хакасия, Калмыкия, Коми и Башкирия.

Самоизоляция, все же, рекомендуется, но людям старшего возраста и другим группам риска, чаще всего тем, кто не сделал прививку от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стремительное распространение нового омикрон-штамма коронавируса связано с его особенностями. Речь идет о таких отличительных чертах вируса, как более быстрое размножение и преодоление вакцинной защиты.

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