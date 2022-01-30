Врач объяснил опасность насморка при омикрон-штамме для мозга

Врач объяснил опасность насморка при омикрон-штамме для мозга
Насморк стал симптомом коронавируса. Фото: pixabay

Затяжной насморк при заражении омикрон-штаммом может быть опасно для мозга. Об этом рассказал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, оспаление слизистой оболочки носа при омикрон-штамме коронавируса сохраняется дольше обычного насморка — это может негативно влиять на мозг.

Медик отметил в эфире радио Sputnik, что длительный насморк чреват постоянными головными болями, вызванными гипоксией. Зайцев призвал обращаться за врачебной помощью, если насморк не проходит больше недели.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 2 592 476 человек. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 372 116 742 человек. Вирус унес жизни уже 5 656 941 человека.

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