В мире коронавирус подхватили еще 2,5 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 2 592 476 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 30 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 372 116 742 человек. Вирус унес жизни уже 5 656 941 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США — 74 213 736 зараженных коронавирусом. Следом идут Франция (18 928 572 инфицированных), Индия (40 858 241 зараженный), Италия (10 821 375) и Испания (9 779 130).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при омикрон-штамме коронавируса прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов может привести к опасным последствиям для организма.