Врач раскрыл опасность насморка при «омикроне» для мозга

Продолжительный насморк может быть очень опасен. Фото: unsplash

Продолжительный насморк может быть очень опасен. Фото: unsplash

Длительный насморк может сулить такие последствия, как гипоксию, постоянные головные боли или же «чугунную голову».

Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев объяснил, что насморк при омикроне очень опасен. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

По мнению Зайцева, воспаление слизистой оболочки носа, вызванное штаммом коронавируса, может продолжаться гораздо дольше привычного нам насморка. При этом симптоме нарушается процесс насыщения мозга кислородом, так как для него дыхание через нос имеет первостепенное значение.

«Носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — рассказал специалист.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал самолечение главной ошибкой при «омикроне».