31 января всех российских пенсионеров ждет большой и неприятный сюрприз

Пожилых россиян ждут большие проблемы с 31 января 2022 года.

Оказывается, виток роста цен продукты питания может прийтись именно на последний день января. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник издания отметил, что в следующие несколько дней может произойти заметное ослабление рубля. Кроме этого, на курс будет влиять нарастание геополитической напряженности, а также заметное снижение темпов восстановления экономики после роста прошлого года.

Ослабление национальной валюте скажется более всего на самой слабой категории россиян. В такой случае индексация пенсий может не спасти ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам сообщили о переносе индексации пенсии на 8,6%.