31 января всех российских пенсионеров ждет большой и неприятный сюрприз

31 января всех российских пенсионеров ждет большой и неприятный сюрприз
Пенсионерам придется несладко. Фото: Pixabay

Пожилых россиян ждут большие проблемы с 31 января 2022 года.

Оказывается, виток роста цен продукты питания может прийтись именно на последний день января. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник издания отметил, что в следующие несколько дней может произойти заметное ослабление рубля. Кроме этого, на курс будет влиять нарастание геополитической напряженности, а также заметное снижение темпов восстановления экономики после роста прошлого года.

Ослабление национальной валюте скажется более всего на самой слабой категории россиян. В такой случае индексация пенсий может не спасти ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам сообщили о переносе индексации пенсии на 8,6%.

падение рубля пенсионеры Россия


 

Новости партнеров
Бузова обрушила на себя волну ненависти одним фото в пене: «PR-агент даже в ванне сидит рядом»
Бузова обрушила на себя волну ненависти одним фото в пене: «PR-агент даже в ванне сидит рядом»
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Стали известны симптомы «омикрона» у привитых и переболевших
Стали известны симптомы «омикрона» у привитых и переболевших
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
31 января всех российских пенсионеров ждет большой и неприятный сюрприз
Финансист Макаров допускает укрепление рубля при нескольких условиях
Более 200 ролей в кино, или затворник после смерти жены: Леонид Куравлев ...
На трассе «Кола» ограничат движения до 7 февраля
24-летний петербуржец обманывал пенсионеров: якобы их родственники виноваты в ДТП
31 января в Петербурге испортится погода
Врач раскрыл опасность насморка при «омикроне» для мозга
Скончался актер Леонид Куравлев