В Петербурге госпитализировали почти 700 человек, заболевших коронавирусом

За минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 647 жителей Петербурга. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба 30 января.

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 7 109 человек, в том числе 599 в реанимационных палатах, а 318 горожан на аппаратах ИВЛ.

В городе продолжает расти заболеваемость, остаются свободными 39,05% коронавирусных коек.

Амбулаторно лечатся в данный момент 93 523 петербуржца. На карантине сидят 4 284 жителя города на Неве.

Для больных ковидом в 18 стационарах доступны 3 414 коронавирусные койки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 2 млн 592 тыс. 476 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.