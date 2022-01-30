Жильцам дома 12 на Исполкомской вернули тепло

Жильцам дома 12 на Исполкомской вернули тепло
30 января теплоснабжение было восстановлено. Фото: pixabay.com

Жильцы дома № 12 на Исполкомской улице остались без тепла из-за аварии на трубопроводе. К настоящему моменту теплоснабжение восстановили.

Специалисты завершили работы на аварийном участке в воскресенье, 30 января, в 01:40. Всего заменили более трех метров ненадежного трубопровода. Провели диагностику и подключили новый участок.

Основной сложностью на данном объекте являлись множество коммуникаций рядом с трубопроводом, рабочим пришлось производить земельные работы вручную, сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу. Фонтан взлетел на несколько метров вверх. Очевидцы записывали видео и комментируют аварию в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».

"Теплосеть" коммунальная авария новости СПб


 

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Жильцам дома 12 на Исполкомской вернули тепло
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