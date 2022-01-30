Россиян предупредили об увеличении Центробанком ставки по ипотеке

Нередко сами банки предлагают своим клиентам специальные условия для приобретения жилья в ипотеку по сниженной процентной ставке. Фото: pixabay.com

Нередко сами банки предлагают своим клиентам специальные условия для приобретения жилья в ипотеку по сниженной процентной ставке. Фото: pixabay.com

Экономисты предупредили россиян об увеличении Центробанком ставки по ипотечным кредитам. Этот показатель сейчас равен 8,5%.

ВТБ одним из первых отреагировал на повышение ключевой ставки регулятором. Вскоре к нему присоединятся и другие игроки рынка, предполагают экономисты. Причинами этого стали рост доходности по ОФЗ, обвал финансовых рынков, повышение ключевой ставки ЦБ, падение российской валюты к доллару.

Как отметила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба, сообщил Мк.ру, ставки по ипотеке становятся двузначными. ВТБ уже увеличил ипотечные ставки на готовое и строящееся жилье более чем на 10%. Следующей банковской организацией, которая вынужденно поднимет проценты, будет Сбербанк, полагают эксперты.

Растущие ипотечные ставки обусловлены тем, что стали дороже долгосрочные финансовые ресурсы. По словам экономиста Андрея Бархоты, в прошлом году инфляция в России подскочила более чем в 2 раза, поэтому увеличение ставок по ипотеке обязательно наступит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокие ставки и неподъемные цены заставили отказаться россиян от оформления ипотеки в текущем году. 34% респондентов собирались брать ипотеку в этом году, однако решили повременить. При этом желание получить ипотеку в этом году сохраняется у 27% опрошенных.