«КамАЗ» попытался проехать фуру насквозь на углу проспекта Маршала Блюхера и Кондратьевского

Камаз с бурилкой врезался в фуру на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербург" "ВКонтакте"

Камаз с бурилкой врезался в фуру на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербург" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе Петербурга произошла жесткая авария с участием двух большегрузов. Из-за аварии на двух улицах образовались пробки.

Дорожный инцидент случился вечером 30 января на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского. О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей столкновения, фура ехала на красный сигнал светофора. На опубликованных кадрах видно, что в бок фуры влетел другой большегруз.

На месте работали сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП. Информация о возможных пострадавших уточняется, движение на участке затруднено.