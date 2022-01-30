«Куча мала из машин»: массовое ДТП собрало пробку на КАД

На кольцевой автодороге произошло массовое ДТП. Информация о возможных пострадавших уточняется, движение на участке затруднено.

Дорожный инцидент случился вечером воскресенья, 30 января. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Куча мала из машинок, съезд с КАД на Народную улицу и проспект Большевиков. Очень скользко», — написал автор записи.

По предварительным данным, дорогу не смогли поделить четыре или пять транспортных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Косыгина произошло ДТП, при котором из машины вылетел ребенок. Автомобиль Mitsubishi ASX съехал в кювет, угодив в огромную яму посреди проезжей части, и перевернулся набок. В машине находились еще двое детей. Всех несовершеннолетних и водителя увезли в больницу. Вылетевший из машины мальчик отделался ушибами.