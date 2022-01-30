«Ребенок на дороге лежал»: очевидцы рассказали подробности ДТП на Косыгина

ДТП на Косыгина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Косыгина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербург" "ВКонтакте"

Вечером субботы, 29 января, в Петербурге на проспекте Косыгина произошло ДТП, при котором из машины вылетел ребенок. Очевидцы рассказали подробности аварии.

Дорожный инцидент случился на участке по направлению к поселку Янино. Кадрами с места происшествия свидетели случившегося поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Там ребенок на дороге лежал», — написал пользователь.

По словам пользователей, автомобиль Mitsubishi ASX съехал в кювет, угодив в огромную яму посреди проезжей части, и перевернулся набок. В машине находились еще двое детей. Всех несовершеннолетних и водителя увезли в больницу. Вылетевший из машины мальчик отделался ушибами.

В комментариях под запись пользователи выразили беспокойство за здоровье детей. Петербуржцы предположили, что причиной ДТП могла стать большая яма на дороге.

«Там яма, даже не яма, а уже окоп какой-то», — прокомментировала подписчица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на Косыгина приезжади врачи скорой помощи и сотрудники МЧС. Все детали и обстоятельства выясняются.