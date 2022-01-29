На Косыгина из перевернувшейся легковушки, возможно, выпал ребенок

На Косыгина из перевернувшейся легковушки выпал ребенок. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП И ЧП СПБ"

На Косыгина из перевернувшейся легковушки выпал ребенок. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП И ЧП СПБ"

В субботу, 29 января, в Петербурге на проспекте Косыгина произошло ДТП, при котором из машины вылетел ребенок.

В группе ВКонтакте «ДТП и ЧП СПБ» появилась информация о серьезной аварии на проспекте Косыгина. По словам очевидцев, легковой автомобиль буквально «лег на бок» на трассе в сторону поселка Янино.

В комментариях указывается, что рядом с местом происшествия на дороге лежал ребенок. По предварительным данным, его могло выкинуть из машины. Отмечается, что после осмотра медиками, на первый взгляд, все в порядке.

«А дальше — в стационар на более подробное обследование», — написал один из комментаторов.

По словам очевидцев, других жертв нет. Петербуржцы предположили, что причиной ДТП могла стать большая яма на дороге.

В настоящее время на месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники МЧС. Все детали и обстоятельства выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпинском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с участием семи машин, в том числе автомобилями скорой помощи и полиции.