В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов
Санкционные товары могут перестать уничтожать в России. Фото: Россельхознадзор

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о запрете на уничтожение конфискованных и санкционных продуктов, пригодных для употребления.

Как сообщают «Известия», законопроект предусматривает внесение изменений закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Предлагается дополнить его статьей о запрете на уничтожении санкционных продуктов питания, которые посредством экспертизы будут признаны пригодными к употребления.

Автор законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов рассказал, что запрет в случае принятия законопроекта будет распространяться на все продукты питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, — и конфискованные, и санкционные. Ответственность за проверку качества продуктов возьмет на себя Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский рассказал о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии.

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