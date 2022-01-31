В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о запрете на уничтожение конфискованных и санкционных продуктов, пригодных для употребления.

Как сообщают «Известия», законопроект предусматривает внесение изменений закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Предлагается дополнить его статьей о запрете на уничтожении санкционных продуктов питания, которые посредством экспертизы будут признаны пригодными к употребления.

Автор законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов рассказал, что запрет в случае принятия законопроекта будет распространяться на все продукты питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, — и конфискованные, и санкционные. Ответственность за проверку качества продуктов возьмет на себя Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

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