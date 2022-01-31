В квартире на Большевиков мужчина зарезал собутыльника и пытался убить свидетеля

Убийство произошло в квартире на Большевиков. Фото: google.maps

Убийство произошло в квартире на Большевиков. Фото: google.maps

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства в квартире в Невском районе Петербурга. В результате поножовщины умер мужчина и госпитализирована женщина.

Как стало известно Gazeta.SPb, преступление произошло в ночь на 30 января в доме №9/2 по проспекту Большевиков. В квартиру вызвали полицию и скорую из-за поножовщины.

Прибывшие правоохранители обнаружили труп 54-летнего хозяина квартиры и 28-летнюю гражданку Узбекистана с ножевым ранением. Пострадавшая снимала комнату в этой квартире.

В отдел с места происшествия доставили 34-летнего жителя Саратовской области и 21-летнюю петербурженку, которые также снимали там комнату.

Полицейские выяснили, что около 4 утра между всеми проживающими после совместного распития алкоголя произошел конфликт. Задержанный из ревности зарезал ножом хозяина квартиры, а также попытался убить пострадавшую, которая стала свидетелем резни.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести с ножевыми ранениями грудной клетки и геморрагическим шоком.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Задержанную девушку отпустили из отдела после допроса, а мужчину поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела 2-летней девочки.