На дорогах Петербурга утром собрались 5-балльные пробки

Петербургские водители стоят в 5-балльных пробках утром понедельника, 31 января.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 11 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 3 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Садовой улице, Невском проспекте, Воскресенской набережной и набережной Кутузова. Кроме того, водители толкаются на Красногвардейской площади и Свердловской набережной.

Движение затруднено на Дальневосточном проспекте, проспекте Энергетиков, Народной улице, Октябрьской набережной, а также на внутренней стороне КАД перед Большим Обуховским мостом.

Пробки также собрались на Московском шоссе, Советском проспекте, Волхонском и Таллинском шоссе.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть у метро «Комендантский проспект», на проспекте Непокоренных, Светлановской площади, Парашютной улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе «Кола» ограничат движения до 7 февраля.