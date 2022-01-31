Подвыпивший мужчина стрелял в супругу в квартире на Седова

В Невском районе Петербурга местный житель открыл стрельбу по своей супруге, с которой собирался развестись.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье вечером полицию вызвала пострадавшая. Она сообщила, что ее 41-летний супруг напился и открыл по ней стрельбу из пистолета. Это произошло в квартире на улице Седова, дом 60.

Прибывший наряд полиции установил, что между семейной парой произошла ссора из-за неприязненных отношений на фоне бракоразводного процесса. Подвыпивший муж дважды выстрелил в сторону жены.

Мужчину задержали, а его оружие нашли спрятанным в пожарном щитке в парадной. Изъяты пистолет «ПМ», магазин с патронами. В квартире обнаружили две гильзы и одну пулю в стене.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в квартире на Большевиков мужчина зарезал собутыльника и пытался убить свидетеля.