Подвыпивший мужчина стрелял в супругу в квартире на Седова

Подвыпивший мужчина стрелял в супругу в квартире на Седова
Стрельба произошла в квартире на Седова. Фото: google.maps

В Невском районе Петербурга местный житель открыл стрельбу по своей супруге, с которой собирался развестись.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье вечером полицию вызвала пострадавшая. Она сообщила, что ее 41-летний супруг напился и открыл по ней стрельбу из пистолета. Это произошло в квартире на улице Седова, дом 60.

Прибывший наряд полиции установил, что между семейной парой произошла ссора из-за неприязненных отношений на фоне бракоразводного процесса. Подвыпивший муж дважды выстрелил в сторону жены.

Мужчину задержали, а его оружие нашли спрятанным в пожарном щитке в парадной. Изъяты пистолет «ПМ», магазин с патронами. В квартире обнаружили две гильзы и одну пулю в стене.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в квартире на Большевиков мужчина зарезал собутыльника и пытался убить свидетеля.

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