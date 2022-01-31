В Петербурге задержали анонима, сообщившего о «бомбе» на «Удельной»

В Петербурге задержали анонима, сообщившего о &#171;бомбе&#187; на &#171;Удельной&#187;
Лжеминера задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полицейские задержали мужчину, который анонимно «заминировал» стацию метро «Удельная».

Как стало известно Gazeta.SPb, анонимное сообщение о бомбе на «Удельной» поступило в полицию в ночь на 29 января. Никакой взрывчатки на станции не оказалось.

Было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Стражи порядка установили, что номер телефона принадлежит 34-летнему жителю Ленобласти. Его задержали накануне вечером на Парашютной улице. Мужчина был пьян, опергруппа доставила его в отдел. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подвыпивший мужчина стрелял в супругу в квартире на Седова.

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