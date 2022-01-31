Билайна стало больше в Гонконге: сокращены задержки в сети

Билайна стало больше в Гонконге: сокращены задержки в сети
Зарубежный трафик составляет значительную часть в услугах передачи данных. Фото: Pixabay

Задержки в сети «Москва-Гонконг» были сокращены.

Блок по операторскому бизнесу билайн решил усовершенствовать международный узел билайн в Гонконге, чтобы и задержек избежать, и качества сервиса для россиян улучшить.

Первый этап модернизации предполагал упорядочение международных каналов связи и снижение сетевой задержки. Это привело к тому, что путь «Москва-Гонконг» стал короче на 26%. Кроме этого, было сокращено время прохождения пути «Гонконг-Владивосток» до 69 мс.

На втором этапе билайн приумножил число межоператорских соединений с иностранными владельцами Интернет-сервисов и операторами связи, а также подсоединил узел к точке межсетевого обмена трафиком.

Это улучшило доступность заграничных ресурсов для клиентов Интернета билайн. Также были усовершенствованы качественные параметры каналов связи для бизнес-клиентов.

«Проведённая модернизация увеличила количество Интернет-ресурсов, доступных напрямую, без «петли» через Европу, увеличила скорость работы выделенных каналов», — рассказал вице-президент по операторскому бизнесу ПАО «Вымпелком» Сергей Быков.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс.

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