Поскользнулся и упал на рельсы: электричка насмерть сбила петербуржца

Спускаясь с платформы, пьяный мужчина поскользнулся и упал на рельсы, потеряв сознание. Столкновение избежать не удалось.

Об этом в понедельник, 31 января, сообщает пресс-служба петербургского линейного управления МВД России на транспорте.

По факту смертельного травмирования гражданина рядом со станцией Сапёрная в Петербурге началась проверка.

Все произошло в пятницу, 28 января, вечером. В 23:08 в транспортную полицию поступило сообщение. Оказалось, что на железнодорожной станции Сапёрная электричка сообщением «Будогощь — Санкт-Петербург» смертельно травмировала мужчину.

Погибшим оказался 45-летний петербуржец. Пострадавший находился в нетрезвом виде, он решил перейти железнодорожные пути. Однако сделать это захотел в неположенном месте.

«Спускаясь с платформы, мужчина поскользнулся и упал на рельсы, потеряв при этом сознание. Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако, наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Из-за трагедии задержки движения поездов не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус сбил девочку-подростка на переходе в Тихвине.