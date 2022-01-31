Киберпреступники могут через смарт-часы выкрасть персональные данные

Злоумышленникам может удасться это сделать, потому как смарт-часы синхронизируются со смартфонами.

Как сообщает «Лента.ру», ссылаясь на аналитиков компании ESET, чтобы украсть персональные данные человека киберпреступники могут «обратиться» к смарт-часам жертвы.

Предполагают, что рынок смарт-часов и фитнес-трекеров ежегодно будет увеличиваться примерно на 12,5%. Через 6 лет он превысит 118 миллиардов долларов.

Проблема возникает потому, что большая часть умных часов синхронизируются с телефонами, а также, и с электронной почтой и с мессенджерами. Так, мошенники могут красть персональные данные человека.

Однако это еще не все. Угроза состоит еще и в отслеживание геопозиции устройства. Подобные сведения дают возможность хакерам составить детальную схему перемещений пользователя. Таким образом злоумышленник сможет физически атаковать его самого, жилище или автомобиль.

Специалисты рекомендуют снизить риски с помощью двухфакторной аутентификации, применения надежного пароля для блокировки экрана, а также запрета на внешние подключения к смарт-часам. Это поможет обезопаситься от киберпреступников.

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