В Мурино появились две поликлиники на колесах

В Мурино появились две поликлиники на колесах. Фото: Pixabay

В Мурино появились две поликлиники на колесах. Фото: Pixabay

Чтобы решить проблемы с очередями в Мурино, которое находится во Всеволожском районе Ленинградской области, приехали две передвижные поликлиники.

Спецмашины появились в понедельник, 31 января. Отмечается, что новые отеделения — это передвижные поликлиники от Токсовской ЦРБ. Об этом сообщает 47channel.

Новые передвижные поликлиники появились у метро Девяткино в Западном Мурино. В каждой из таких специальных машин работают врачи и медсестры. Они осматривают пациентов, делают ПЦР-тест или экспресс-тестирование, а также выдают лекарства.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выдал распоряжение по усилению Мурино и Кудрово передвижными амбулаторными пунктами , что связано с большими очередями в больницах.

Кроме того в этих населенных пунктах бизнес предоставит площадки для стационарных временных поликлиник. Там будет осуществляться работа экспертов из областной клинической и детской больниц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Линейно-контрольная служба Комитета по здравоохранению Северной столицы будет контролировать наличие в медучреждениях очередей из пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ и COVID-19.