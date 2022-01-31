Переговоры Путина и Джонсона могут быть назначены на 1 февраля

Переговоры Путина и Джонсона могут быть назначены на 1 февраля. Фото: Instagram

Переговоры Путина и Джонсона могут быть назначены на 1 февраля. Фото: Instagram

Президент России Владимир Путин может вступить в переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном уже завтра, 1 февраля.

Разговор представителей двух государств должен пройти по телефону. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя главы парламента Макса Блейна.

Как утверждает Джонсон, он постарается позвонить Путину при первой возможности.

Еще 29 января стало известно, что пресс-служба главы правительства Британии сообщила о намерении глав государств провести телефонные переговоры, при этом точного дня названо не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе телефонного разговора 31 января были обсуждены вопросы личной встречи Путина и Макрона, а также другие вопросы. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон в понедельник, 31 января созвонились и обговорили возможность личной встречи, а также возможные дальнейшие контакты и сотрудничество.