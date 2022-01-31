Путин и Макрон по телефону обсудили возможность личной встречи

Путин и Макрон по телефону обсудили возможность личной встречи. Фото:kremlin.ru

Путин и Макрон по телефону обсудили возможность личной встречи. Фото:kremlin.ru

Россия и Франция проработают возможность личной встречи президентов. В ходе телефонного разговора 31 января был обсужден этот и другие вопросы.

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон в понедельник, 31 января созвонились и обговорили возможность личной встречи, а также возможные дальнейшие контакты и сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции», — отмечается в сообщении.

Президенты стран обменялись мнениями по поводу ситуации с Украиной, а также обсудили вопросы, которые связаны с предоставлением России «долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Песков допустил возможность встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского на Олимпиаде.