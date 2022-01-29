Песков не исключил, что Путин и Зеленский могут встретиться в Пекине

По словам Пескова, он не может полностью исключить возможность контакта Путина с Зеленским. Фото: Кремль

По словам Пескова, он не может полностью исключить возможность контакта Путина с Зеленским. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на Олимпиаде в Пекине.

Официальный представитель Кремля заявил, что Путин не планирует проводить отдельные двусторонние встречи с другими президентами, которые будут присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Песков объяснил, что организаторы церемонии в связи с пандемией применяют ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Поэтому двусторонних встреч в графике Путина не планируется.

Пресс-секретарь добавил, что не может полностью исключить возможность контакта Путина с Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит Пекин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский отверг предложение Лаврова провести переговоры в России.