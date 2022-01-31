Всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается

Всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается
Всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Власти Петербурга не рассматривают вариант перевода всех школ города на дистанционный режим работы.

В настоящий момент удаленно учатся только закрытые на карантин классы, которые составляют 20% от общего количества. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию Анна Грубская, пишут «Мойка 78».

Однако Грубская отметила, что если в течение двух недель эпидемиологическая ситуация ухудшится еще больше, чем сейчас, то перевод на дистанционное обучение всех общеобразовательных учреждений, все же, возможен.

Отмечается, что на сегодняшний день на дистанционном обучении находится 19,5% детей. Такие классы закрыты на карантин из-за резкой вспышки коронавируса. По мнению эксперта, чтобы заражений было меньше, необходимо ставить прививки детской вакциной «Спутник М».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за распространения омикрон-штамма и уязвимостью детей перед ним врач советует обращать внимание на определенные симптомы, при которых ребенка сразу же необходимо показать специалисту.

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