Всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается

Всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Власти Петербурга не рассматривают вариант перевода всех школ города на дистанционный режим работы.

В настоящий момент удаленно учатся только закрытые на карантин классы, которые составляют 20% от общего количества. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию Анна Грубская, пишут «Мойка 78».

Однако Грубская отметила, что если в течение двух недель эпидемиологическая ситуация ухудшится еще больше, чем сейчас, то перевод на дистанционное обучение всех общеобразовательных учреждений, все же, возможен.