Всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается

Власти Петербурга не рассматривают вариант перевода всех школ города на дистанционный режим работы.
В настоящий момент удаленно учатся только закрытые на карантин классы, которые составляют 20% от общего количества. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию Анна Грубская, пишут «Мойка 78».
Отмечается, что на сегодняшний день на дистанционном обучении находится 19,5% детей. Такие классы закрыты на карантин из-за резкой вспышки коронавируса. По мнению эксперта, чтобы заражений было меньше, необходимо ставить прививки детской вакциной «Спутник М».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за распространения омикрон-штамма и уязвимостью детей перед ним врач советует обращать внимание на определенные симптомы, при которых ребенка сразу же необходимо показать специалисту.