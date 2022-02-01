Бывший губернатор Петербурга попал в больницу с COVID-19

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с диагностированным коронавирусом.

О госпитализации Яковлева сообщил вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров. По его словам, Яковлев сегодня должен был вести расширенное заседание союза в Новосибирске, но он попал в больницу с коронавирусом.

«Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие», — цитирует Шамузафарова ТАСС.

Владимиру Яковлеву 77 лет. С 2009 года он занимает пост президента Российского союза строителей. С 1996 по 2003 год он был первым губернатором Петербурга.

С 2003 по 2004 года был вице-премьером России, а после, с 2004 по 2007 год, возглавлял Министерство регионального развития РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации с новой коронавирусной инфекцией.