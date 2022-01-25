«Можете не волноваться»: Игорь Верник рассказал о своей госпитализации

Российский телеведущий и актер Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом знаменитость заявил в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Это бред. Можете не волноваться, о госпитализации неправда», — говорится в материале издания.

Верник добавил, что в данный момент, действительно, болеет, однако лечится в своем доме. По словам ведущего, из симптомов у него только чуть севший голос.

Пару часов назад в средствах массовой информации стали появляться слухи о госпитализации Игоря Верника в одну из столичных клиник с ковидом. Писали, что ведущий переносит болезнь в легкой форме и пневмонии у него нет. Зато есть кашель, насморк и боль в горле.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис с диагностированной деменцией смешанного типа.