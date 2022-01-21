Актера Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис с диагностированной деменцией смешанного типа.

Как сообщают «Известия», врачи оценивают состояние 85-летнего актера как средней степени тяжести. При обследовании у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь.

Куравлева госпитализировали 5 января с подозрением на коронавирус, однако он не подтвердился. Позже актеру провели экстренную операцию на желудке — гастростомию.

17 января у него было выявлено обширное поражение тканей легких, площадь которого за неделю увеличилась в четыре раза. 21 января сын Куравлева Василий заявил, что состояние отца начинает улучшаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР.