Актера Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис

Актера Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис
Леонид Куравлев переведен в хоспис. Фото: скриншот Youtube

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис с диагностированной деменцией смешанного типа.

Как сообщают «Известия», врачи оценивают состояние 85-летнего актера как средней степени тяжести. При обследовании у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь.

Куравлева госпитализировали 5 января с подозрением на коронавирус, однако он не подтвердился. Позже актеру провели экстренную операцию на желудке — гастростомию.

17 января у него было выявлено обширное поражение тканей легких, площадь которого за неделю увеличилась в четыре раза. 21 января сын Куравлева Василий заявил, что состояние отца начинает улучшаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР.

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Актера Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис
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