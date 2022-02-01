Банк России с 1 февраля вводит меры для снижения объема выдач долгосрочных потребкредитов

Банк России с 1 февраля вводит меры для снижения объема выдач долгосрочных потребкредитов
ЦБ намерен снизить объем выдач этих кредитов. Фото: pixabay

Центробанк с 1 февраля ужесточает требования к расчету показателя долговой нагрузки по долгосрочным потребительским кредитам. Цель новых мер — снижение объема выдач этих кредитов.

Банки и микрофинансовые организации в России с октября 2019 года обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщика. Показатель долговой нагрузки по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

ЦБ уже ужесточал сроки расчета показателя долговой нагрузки в 2019 году, ограничив максимальный срок кредита при расчете пятью годами. С 1 февраля этот срок ограничен четырьмя годами.

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента «Райффайзен банка» Алексей Крамарский рассказал РИА Новости, что ужесточение мер снизит доступность кредитов, увеличив для заемщиков вероятность получить более высокую ставку или вообще отказ в кредите.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян предупредили об увеличении Центробанком ставки по ипотеке.

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