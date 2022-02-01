Стало известно еще о двух жертвах, проходивших обследование в медцентре на Сикейроса

Жертвами могли стать еще две пенсионерки. Фото: "Яндекс карты"

Жертвами могли стать еще две пенсионерки. Фото: "Яндекс карты"

Некачественным барием в медицинском центре Выборгского района могли отравиться еще два человека.

Как сообщает ТАСС, следователи проверяют информацию о смерти ещё двух пациенток после обследования.

«Проверяем информацию об умерших следственным путём», — заявили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.

Выяснилось, что жертвами могли стать еще две пожилые женщины. Они также проходили процедуру гастроскопии в диагностическом центре на улице Сикейроса, сообщает 78.ru.

Напомним, что ранее стало известно о трех смертях пациентов и ещё 23 пострадавших. К счастью, один человек выжил после данной процедуры. С ней активно сотрудничает следствие.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главного врача Петербургского диагностического центра №1, расположенного на улице Сикейроса, задержали. После обследования желудка и желудочно-кишечного тракта в этой больнице трое пациентов скончались.