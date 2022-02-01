У проекта «Подвези врача» в Петербурге появился чат-бот для водителей

У проекта &#171;Подвези врача&#187; в Петербурге появился чат-бот для водителей
Проект "Подвези врача" работает с ноября 2020 года. Фото: комитет по молодежной политике Петербурга

Организаторы проекта «Подвези врача» в Петербурге запустили в мессенджере Telegram бот для волонтеров, которые выполняют заявки от поликлиник.

В чате размещаются текущие заявки от поликлиник. После авторизации водитель-волонтер может выбрать район и в назначенное время взять доступную заявку, чтобы подвезти медика до пациента.

В комитете по молодежной политике сообщили, что для авторизации добровольцам потребуется только номер мобильного телефона и фотография водительского удостоверения.

Проект «Подвези врача» работает с ноября 2020 года. Петербуржцы помогают участковым врачам добраться на домашние вызовы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в понедельник служба «122» в Петербурге приняла около 200 тысяч звонков.

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У проекта «Подвези врача» в Петербурге появился чат-бот для водителей
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