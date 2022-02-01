На счетах у россиян забыто 4,7 млрд рублей материнского капитала

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Сергей Штогрин рассказал о сумме в 4,7 млрд рублей, которая сложилась из невостребованных остатков материнского капитала. Они накопились на забытых лицевых счетах у почти миллиона граждан России. Пенсионный фонд Российской Федерации ежегодно расходует ресурсы на обслуживание счетов и индексацию материнского капитала.

Такая ситуация сложилась из-за того, что не были учтены проиндексированные остатки, которые и скопились на лицевых счетах. И хотя остатки эти небольшие, чаще всего от 5 до 25 тысяч, но складываются они в существенную сумму, передает ТАСС. После проверки оказалось, что некоторые суммы не востребованы десятилетиями. Более 800 тысяч россиян просто не знают, что у них на счетах есть деньги.

Происходит это из-за ежегодной январской индексации. Например, в последнем месяце года владелица материнского капитала подала заявление на целевую выплату. Деньги будут сначала проиндексированы 1 января, а лишь после новогодних праздников выплачены в той сумме, которую указали в заявлении. Из разницы между проиндексированной суммой и целевой выплатой и получается остаток на счете, о котором владельцы часто просто не знают. Ежегодно остаток индексируется, деньги копятся на счете.

В обязанности ПФР не входит информирование граждан об их лицевых счетах и количестве денег на них. А вот администрирование и индексация материнского капитала – это ежегодная забота ПФР, которая отнимает много времени, сил и денег.

Счетная палата предложила выплатить остатки со счетов единовременно, сократив тем самым количество «забытых» денег. Это позволит разгрузить Пенсионный фонд, а для многих граждан станет приятным сюрпризом. Ежегодную индексацию Счетная палата предлагает выплачивать сразу, чтобы ситуация в дальнейшем не повторялась. Соответствующее предложение направили в Правительство Российской Федерации, которое поддержало инициативу. Сергей Штогрин надеется, что этот простой механизм заработает уже к 1 января 2023 года и существенно сократит нагрузку на Пенсионный фонд.