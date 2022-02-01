Министерство труда рассказало о тех, кто может рассчитывать на дополнительные выплаты

Граждане, которые уже получили в январе выплаты, получат перерасчет. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Граждане, которые уже получили в январе выплаты, получат перерасчет. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

О нововведении, вступившем в силу в январе 2022 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда России. Оно касается всех россиян, которые заключили социальный контракт для поиска работы или оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в помощи государства.

Для таких граждан 2022 год принес радостную новость: размер ежемесячной выплаты будет пересчитан с учетом индексации прожиточного минимума. Зависеть сумма будет от региона проживания и установленной в нем МПМ.

Это затронет все выплаты по обязательствам социальной защиты граждан, ищущих работу, и не зависит от даты заключения договора взаимных обязательств. Даже те, кто уже получил выплаты в первом месяце текущего года, получат перерасчет и дополнительную сумму на счет.

Согласно договору, отдел социальной защиты по месту проживания гражданина оказывает ему адресную помощь из государственных средств. Нуждающийся в работе или помощи человек обязуется выполнить все требования по поиску работы, которые прописаны в договоре.

Министерство труда также подвело итоги 2021 года и проанализировало эффективность работы социальных контрактов. Результаты обнадеживают: доходы получающих государственную помощь выросли на 1,6%, до 25% увеличилось количество выплат, заявленных на помощь в ведении подсобного хозяйства.

Россияне часто обращаются за государственной поддержкой и ответственно выполняют обязательства по поиску работы. Причем часто речь идет не о бирже труда, а о полной переквалификации человека. Ведь деньги, получаемые по социальному контракту, можно потратить не только на еду и насущные потребности.

Деньги, выплачиваемые по социальному контракту, можно направить на:

Ведение фермерского хозяйства

Покупку лицензии на предпринимательское дело

Программное обеспечение для проектирования, видеомонтажа и проч.

Перевозку людей и других видов деятельности.

Социальные контракты предусматривают гибкий подход в самореализации граждан, поиске работы или открытию собственного дела, в том числе и в сельском хозяйстве. Нововведения позволят еще эффективнее оказывать помощь россиянам.