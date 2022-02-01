Вирусолог спрогнозировал, когда снимут коронавирусные ограничения в России

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков рассказал, что ковидные ограничения могут отменить ближе к концу марта.

«Я думаю, что есть смысл сделать это в феврале—марте», — приводит его слова URA.RU.

По его словам, окончательное решение властей зависит от готовности системы здравоохранения. Сначала пандемии в России выявлено 11 986 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 332 012 летальных исходов, выздоровело 10 288 582 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пациенты, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации, могут получить «супериммунитет» против будущих вариантов вируса. Об этом заявила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки.