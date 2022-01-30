Ученые объяснили, как получить «супериммунитет» против коронавируса

Качество антител у переболевших после прививки людей было гораздо выше. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Качество антител у переболевших после прививки людей было гораздо выше. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Пациенты, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации, могут получить «супериммунитет» против будущих вариантов вируса. Об этом заявила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

По их данным, после прорывной инфекции, когда человек заболевает, несмотря на прививку от ковида, он получает гибридный иммунитет.

Как сообщил Business Insider, исследователи подчеркнули, что «супериммунитет» совершенно не означает конец пандемии. Лишь предполагается, что некоторые люди будут защищены от COVID-19 лучше, чем другие

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» имеют стопроцентную защиту против заражения «омикрон»-штаммом COVID-19.