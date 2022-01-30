Ученые объяснили, как получить «супериммунитет» против коронавируса

Ученые объяснили, как получить «супериммунитет» против коронавируса
Качество антител у переболевших после прививки людей было гораздо выше. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Пациенты, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации, могут получить «супериммунитет» против будущих вариантов вируса. Об этом заявила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

По их данным, после прорывной инфекции, когда человек заболевает, несмотря на прививку от ковида, он получает гибридный иммунитет.

Как сообщил Business Insider, исследователи подчеркнули, что «супериммунитет» совершенно не означает конец пандемии. Лишь предполагается, что некоторые люди будут защищены от COVID-19 лучше, чем другие

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» имеют стопроцентную защиту против заражения «омикрон»-штаммом COVID-19.

вакцинация омикрон-штамм пандемия


 

Новости партнеров
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые объяснили, как получить «супериммунитет» против коронавируса
За сутки в больницы попали 647 петербуржцев с пневмониями и COVID
«КамАЗ» попытался проехать фуру насквозь на углу проспекта ...
Ургант пошутил на Первом канале об уличных «катках» в Петербурге
«Куча мала из машин»: массовое ДТП собрало пробку на КАД
Ряд продуктов может резко подорожать в России с 1 февраля
Россиян предупредили об увеличении Центробанком ставки по ипотеке
Экс-министр экономики оценил вероятность обвала рубля