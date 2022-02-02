Около 1,5 млрд в Петербурге выделят на закупку лекарств, средств защиты и перевозку пациентов

Около 1,5 млрд в Петербурге выделят на закупку лекарств, средств защиты и перевозку пациентов. Фото: pixabay

Около 1,5 млрд в Петербурге выделят на закупку лекарств, средств защиты и перевозку пациентов. Фото: pixabay

По новому постановлению в Санкт-Петербурге на закупку лекарств и средств индивидуальной защиты, а также на перевозку врачей и пациентов власти выделят почти 1,5 млрд рублей.

В общей сложности было подписано четыре постановления. Денежные средства планируют выделить из резервного фонда правительства Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В первом постановлении указывается, что появилась возможность закупить лекарства для пациентов, проходящих лечение от коронавируса амбулаторно, на что выделили 955,7 млн рублей. По второму постановлению еще 72 млн рублей будет направлено на перевозку амбулаторных пациентов на компьютерную томографию легких. С помощью выделенных средств можно перевозить на процедуру КТ до 520 пациентов за сутки.

По третьему постановлению более 69 млн рублей будет выделено на автомобильную перевозку участковых врачей по вызовам специалистов на дом. Также около 400 млн направят для закупки средств индивидуальной защиты для персонала медицинских организаций и формирования необходимого страхового запаса, как указывается в четвертом документе.

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