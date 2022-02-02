Около 1,5 млрд в Петербурге выделят на закупку лекарств, средств защиты и перевозку пациентов

По новому постановлению в Санкт-Петербурге на закупку лекарств и средств индивидуальной защиты, а также на перевозку врачей и пациентов власти выделят почти 1,5 млрд рублей.
В общей сложности было подписано четыре постановления. Денежные средства планируют выделить из резервного фонда правительства Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
По третьему постановлению более 69 млн рублей будет выделено на автомобильную перевозку участковых врачей по вызовам специалистов на дом. Также около 400 млн направят для закупки средств индивидуальной защиты для персонала медицинских организаций и формирования необходимого страхового запаса, как указывается в четвертом документе.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в случае контакте с больными привитым от COVID-19 не нужно сидеть на карантине.