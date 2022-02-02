Университет имени Хопкинса: на утро 2 февраля в России от COVID-19 скончалось более 325 тысяч

Университет имени Хопкинса: на утро 2 февраля в России от COVID-19 скончалось более 325 тысяч
На утро 2 февраля в России от COVID-19 скончалось более 325 тысяч. Фото: pexels.com

По данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, которые обновились на утро 2 февраля, Россия продолжает оставаться на 4 месте по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

В среду обновилась таблица зараженных и скончавшихся от коронавируса по данным университета имени Хопкинса. Так, в России от болезни ушли из жизни 325 321 человек, заразилось при этом — 11 795 059 человек. Страна продолжает оставаться на четвертой позиции.

На строчку выше России по количеству умерших стоит Индия. Там на утро 2 февраля коронавирус забрал жизни 496 242 человек, официально подтвержден COVID-19 в стране был у 41 469 499 человек.

На 5 месте по количеству смертей стоит Мексика, где скончалось чуть больше 306 тысяч человек, а заразилось — 4 942 590 граждан.

Всего случаев смерти от коронавируса по миру было зафиксировано 5 685 521, а заболевших при этом насчитывается 381 232 070 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для граждан, у которых в семье кто-то заразился коронавирусом, появился свод некоторых рекомендаций.

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