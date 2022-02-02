Во вторник Октябрьский районный суд потерпел нападки лжеминера

В минувший вторник, 1 января, в Октябрьский районный суд по почте пришло письмо с угрозой взрыва.

Около 12:22 в ДЧ ГУ сообщили, что неизвестный угрожает взорвать здание Октябрьского суда. Как стало известно Gazeta.SPB, угроза взрыва анонсировалась под предлогом заключения ресторатора Коновалова и введения QR-кодов.

В результате был проведен осмотр здания суда на Почтамтской, 17. Эвакуировать пришлось 93 человека.

При этом никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании не обнаружено.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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