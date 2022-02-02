Осужденный ранее за кражу водитель устроил стрельбу за парковочное место в Петергофе

Осужденный ранее за кражу водитель устроил стрельбу за парковочное место в Петергофе
Осужденный ранее за кражу водитель устроил стрельбу за парковочное место в Петергофе. Фото: Baltphoto

В Петергофе 1 февраля у магазина «Верный», расположенного на улице Парковая, 14 водитель автомобиля в ходе конфликта за парковочное место открыл стрельбу.

Инцидент произошел около 17:21 во вторник. Как стало известно Gazeta.SPB, водитель «Газель» в ходе ссоры за парковочное место использовал словесные угрозы против неизвестного водителя и выстрелил в воздух из, предположительно, аэрозольного баллончика, который в последствии был изъят у подозреваемого по данному делу.

В тот же день, 1 февраля, около 19:00 на улице Фронтовой в поселке Стрельна по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний гражданин, работающий водителем ООО «Быстрые Транспортные Решения». Выяснилось, что ранее гражданин был судим за кражу.

После опроса подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Адмиралтейском районе Северной столицы мошенники под предлогом платы за родственника, якобы устроившего ДТП, потребовали с пенсионера 1 500 000.

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