Стало известно, на какую сумму повысили страховые пенсии россиян

Стало известно, на какую сумму повысили страховые пенсии россиян
Фактический размер выплаты, которую пенсионеры получат на руки, зависит от многих факторов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пенсионеры, которые нигде официально не трудоустроены, в этом месяце получат проиндексированную по рекордно большой ставке страховую часть пенсии. После проведенной в январе индексации средняя доплата к пенсии составила 1400 рублей. Получат ее только граждане пожилого возраста, которые не работают официально. Фактический размер выплаты, которую пожилые россияне получат в руки, зависит от многих факторов, в частности, места проживания и регионального коэффициента.

Увеличенная индексация была проведена после прямого указа президента Российской Федерации, приказавшего сравнять показатели индексации с реальными цифрами инфляции. Первоначально планировалось провести индексацию по ставке 5,9%, но после указа Владимира Путина ставка составила 8,6%, что даже выше показателя инфляции. Распоряжение президент дал 12 января на совещании правительства, а уже 28 января закон был принят в рекордно короткие сроки.

Первая выплата пенсий в 2022 году прошла по первоначальной ставке индексации в 5,9%, рассчитанной еще в декабре 2021 года, но не соответствующей реальным показателям инфляции. Фактическая инфляция превысила 8,5%, показав рекордный рост. На основании этого был проведен перерасчет пенсий и других социально значимых выплат. В феврале пенсии увеличатся и будет проведена доплата разницы между процентной ставкой индексации.

Повышен был и минимальный размер оплаты труда, что потянуло за собой рост пособий и выплат. Практически все социальные выплаты были увеличены. Все пособия, привязанные к размеру МРОТ, также возросли. Повышение коснулось всех регионов Российской Федерации. Учитывается и региональный компонент, который устанавливается для каждого субъекта Российской Федерации.

Проиндексированы по повышенной ставке и выплаты по уходу за детьми, детские пособия и материнский капитал. Его увеличили на 8,4%, что равно показателю инфляции за 2021 год. Дополнительно всем семьям с детьми будет выдана единовременная выплата при рождении р второго и последующих детей. Сумма единовременной выплаты составит 20 400 рублей.

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