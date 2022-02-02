Стало известно, на какую сумму повысили страховые пенсии россиян

Пенсионеры, которые нигде официально не трудоустроены, в этом месяце получат проиндексированную по рекордно большой ставке страховую часть пенсии. После проведенной в январе индексации средняя доплата к пенсии составила 1400 рублей. Получат ее только граждане пожилого возраста, которые не работают официально. Фактический размер выплаты, которую пожилые россияне получат в руки, зависит от многих факторов, в частности, места проживания и регионального коэффициента.

Увеличенная индексация была проведена после прямого указа президента Российской Федерации, приказавшего сравнять показатели индексации с реальными цифрами инфляции. Первоначально планировалось провести индексацию по ставке 5,9%, но после указа Владимира Путина ставка составила 8,6%, что даже выше показателя инфляции. Распоряжение президент дал 12 января на совещании правительства, а уже 28 января закон был принят в рекордно короткие сроки.

Первая выплата пенсий в 2022 году прошла по первоначальной ставке индексации в 5,9%, рассчитанной еще в декабре 2021 года, но не соответствующей реальным показателям инфляции. Фактическая инфляция превысила 8,5%, показав рекордный рост. На основании этого был проведен перерасчет пенсий и других социально значимых выплат. В феврале пенсии увеличатся и будет проведена доплата разницы между процентной ставкой индексации.

Повышен был и минимальный размер оплаты труда, что потянуло за собой рост пособий и выплат. Практически все социальные выплаты были увеличены. Все пособия, привязанные к размеру МРОТ, также возросли. Повышение коснулось всех регионов Российской Федерации. Учитывается и региональный компонент, который устанавливается для каждого субъекта Российской Федерации.

Проиндексированы по повышенной ставке и выплаты по уходу за детьми, детские пособия и материнский капитал. Его увеличили на 8,4%, что равно показателю инфляции за 2021 год. Дополнительно всем семьям с детьми будет выдана единовременная выплата при рождении р второго и последующих детей. Сумма единовременной выплаты составит 20 400 рублей.