Легендарная актриса Моника Витти умерла после тяжелой болезни

Актриса Моника Витти ушла из жизни. Фото: кадр из фильма "Затмение" (1962)

Актриса Моника Витти ушла из жизни. Фото: кадр из фильма "Затмение" (1962)

Итальянская актриса Моника Витти скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни.

О смерти актрисы сообщил ее супруг Роберто Руссо через политика Вальтера Вельтрони.

«Роберто Руссо просит меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с болью, привязанностью и сожалением», — написал Вельтрони в Twitter.

По данным издания Deadline, последние 20 лет Моника Витти страдала от болезни Альцгеймера, из-за чего перестала появляться на публике. Однако официально о причине смерти не сообщалось.

Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года. Актриса дебютировала в комедии «Смейся! Смейся! Смейся!». Прославилась она благодаря сотрудничеству с режиссером Микеланджело Антониони в 1950-1960-х годах. Витти появилась в нескольких его фильмах, среди которых «Приключении» (1960), «Ночи» (1961) и «Затмение» (1962).

Успешная кинокарьера принесла ей пять премий «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая женская роль» и других престижных наград.