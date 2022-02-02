Умер бразильский актер из сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид

Умер бразильский актер из сериала &#171;Рабыня Изаура&#187; Исаак Бардавид
Актер умер из-за проблем с легкими. Фото: скриншот Instagram

Ушел из жизни бразильский актер Исаак Бардавид, известный российскому зрителю по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура».

Как сообщает новостной портал g1, смерть артиста наступила на 91-м году жизни из-за проблем с легкими. Внук актера Жоао рассказал, что актер боролся с тяжелым хроническим респираторным заболеванием. Ему было тяжело дышать, а скорость оксигенации в организме была крайне низкой.

Исаак Бардавид посвятил работе в кино более 50 лет своей жизни. Он не только снимался, но и озвучивал персонажей. Артист появлялся в таких картинах, как «Георгий Победоносец», «Покровительница», «Шипы и розы», «Большая Засада», «Красный свиток», «Совершенно бесподобная», «Шоколад с перцем» и «Новый Геркулес». В последний раз он снялся в мыльной опере «Тюремщики».

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