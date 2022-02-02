Певица Ирина Дубцова загремела в больницу

Сразу после отпуска на Мальдивах российскую певицу госпитализировали в больницу.

Днем ранее Дубцова поведала своим подписчикам в социальных сетях о слабости после экстренной операции под наркозом. Также певица пожаловалась на «кашель небольшой после трубки в горле».

Фанаты подумали, что Ирина подхватила коронавирус, однако певица разуверила своих фолловеров.

Она добавила, что ей сделали «небольшую» и вовсе «нестрашную» операцию.

«У меня нет омикрона, иначе мне никто не сделал бы никакую операцию. Не придумывайте, пожалуйста», — рассказала Дубцова в Instagram.

Плохое самочувствие вынудило Дубцову перенести свой концерт в одном из клубов Москвы. К слову, что стало причиной для операции, женщина не уточнила.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лолита Милявская подхватила «омикрон».