Певица Ирина Дубцова загремела в больницу

Певица Ирина Дубцова загремела в больницу
Ирина Дубцова. Фото: скриншот Инстаграм

Сразу после отпуска на Мальдивах российскую певицу госпитализировали в больницу.

Днем ранее Дубцова поведала своим подписчикам в социальных сетях о слабости после экстренной операции под наркозом. Также певица пожаловалась на «кашель небольшой после трубки в горле».

Фанаты подумали, что Ирина подхватила коронавирус, однако певица разуверила своих фолловеров.

Она добавила, что ей сделали «небольшую» и вовсе «нестрашную» операцию.

«У меня нет омикрона, иначе мне никто не сделал бы никакую операцию. Не придумывайте, пожалуйста», — рассказала Дубцова в Instagram.

Плохое самочувствие вынудило Дубцову перенести свой концерт в одном из клубов Москвы. К слову, что стало причиной для операции, женщина не уточнила.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лолита Милявская подхватила «омикрон».

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