Лолита Милявская подхватила «омикрон»

Лолита Милявская подхватила &#171;омикрон&#187;
Лолита подцепила "омикрон". Фото: Instagram

Российская певица и актриса Лолита Милявская заразилась новой коронавирусной инфекцией. Причем знаменитость подхватила новый штамм ковида «омикрон».

О том, что Милявская больна именно этой вариацией вируса, звезда сама рассказала у себя в социальной сети Instagram. Также женщина отметила, что рада тому, что вакцинирована. Возможно, лишь поэтому болезнь у певицы протекает легко.

«Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме», — отметила звезда.

Однако болезнь Милявской проходит не без симптомов. С счастью, это только кашель и осипший голос. В связи с вирусом Лолите пришлось отменить спектакль «Женитьба», который идет в театре «Модерн». В нем Милявская исполняет главную роль — Агафью Тихонову. По сюжета дама никак не может выйти замуж.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что музыкант из Великобритании Элтон Джон заболел новой коронавирусной инфекцией. Из-за этого певцу приходится отменять свои концерты.

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