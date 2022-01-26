Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом

Музыкант из Великобритании Элтон Джон заболел новой коронавирусной инфекцией. Из-за этого певцу приходится отменять свои концерты.

О диагностированном COVID-19 74-летний Элтон Джон рассказал во вторник, 25 января. В связи с этим музыкант был вынужден перенести ряд концертов в Соединенных Штатах Америки.

«Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе. Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду», — заявил музыкант на своей странице в социально сети Instagram.

Несмотря на возраст Элтон Джон отметил, что довольно легко переносит вирус. Все благодаря прививке.

«К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — отметил певец.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у актера Олега Басилашвили диагностирован коронавирус. Однако российский актер болеет новой коронавирусной инфекцией совершенно бессимптомно.