У актера Олега Басилашвили диагностирован коронавирус

У актера Олега Басилашвили диагностирован коронавирус
Басилашвили является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Удивительно, но российский актер Олег Басилашвили болеет новой коронавирусной инфекцией совершенно бессимптомно.

Как сообщают в четверг, 20 января РЕН ТВ, у 87-летнего Олега Басилашвили медики обнаружили COVID-19. Артист заявил, что несмотря на диагноз находится дома и симптомов не чувствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР. На сегодняшний день актер Леонид Куравлев чувствует себя лучше, врачи планируют его перевод из реанимации на следующей неделе.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в возрасте 43 лет умер актер сериалов «Кухня» и «Медиум» Иван Рудаков. До этого был известно о тяжелом состоянии Рудакова, отмечалось, что он находится в реанимации.

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